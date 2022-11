Em São João, rapaz agride idoso de 69 anos com bloco de concreto

Um rapaz foi preso em São João da Boa Vista, no sábado, dia 22, após tagredir um idoso de 69 anos com uma pedra. A equipe da Polícia Militar do cabo Parreira e do soldado Dos Santos foi acionada via Copom para atender a ocorrência, com apoio do 1º sargento Alexsandro e dos cabos Júnior e Valim

Segundo a vítima, o rapaz veio até sua direção e com a pedra, sendo um grande pedaço de concreto, o agrediu no peito. Com o golpe, o idoso caiu no chão e, ao perceber que seria atingido no rosto, o senhor se defendeu com o braço esquerdo, que ficou ferido.

Diante o ocorrido, a população interveio e conteve o rapaz até a chegada da equipe policial. O rapaz, no entanto, precisou ser contido novamente, pois estava bem transtornado e, no Plantão Policial, continuou a ameaçar a todos que estavam no local.

A ocorrência foi apresentada e o delegado determinou a confecção do boletim de ocorrência de lesão corporal e ameaça. Após o término, as partes foram liberadas.