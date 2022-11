Escola Gilberto Giraldi promove debate literário

Foi realizado na semana de 24 a 27 de outubro o “1° Debate Literário GG” ação da Escola Estadual Gilberto Giraldi – Ensino Integral. O objetivo do debate foi atender uma das prioridades do plano de ação da Unidade Escolar que é intensificar o trabalho com a competência leitora e escritora entre os estudantes do Ensino Médio.

O evento contou com a participação dos escritores vargengrandenses Matheus Henrique Paina da Silva, autor do livro As crônicas de Salomão, do escritor Tiago Marini Ribeiro e da jornalista Lígia de Paiva Ligabue, editora da Gazeta de Vargem Grande. Durante a semana houve também momentos de oficinas de produções literárias.

Segundo a Coordenadora da área de Linguagens, Fabiana Borges Marson a escola já desenvolve semanalmente momentos dedicados a leitura e no evento os estudantes entraram em contato com autores entusiasmados pela leitura e escrita o que fortaleceu reflexões importantes para quem já se encontrou na leitura e para quem está se descobrindo nela.