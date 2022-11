Furtou carro da prima e foi preso em flagrante

Um rapaz foi preso após furtar o veículo de sua prima no sábado, dia 22, no Centro. O furto ocorreu às 11h30 e o rapaz fugiu do local. Os GCMs Márcio e Sato estavam patrulhando para encontrá-lo, quando a equipe da Polícia Militar do cabo Amauri e soldado Prado entrou em serviço e tomou conhecimento dos fatos.

Como o fugitivo já era conhecido nos meios policiais pelos crimes de furto e tráfico de drogas, os militares fizeram buscas em possíveis locais que ele costuma frequentar e, ao passar pelo Centro, viram o suspeito.

O rapaz não acatou a ordem de parada e fugiu por diversas ruas, sendo abordado na Rua Dr. Moacir Troncoso Peres. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Questionado, ele confessou ter furtado o carro de sua prima, batendo em um muro e fugindo.

O homem recebeu voz de prisão pelo crime de furto, desobediência e resistência. O veículo subtraído já havia sido localizado pelos GCMs Toneto e Cruz e apreendido pelos PMs Ricardo e Teodorio.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou a voz de prisão, onde o rapaz permaneceu à disposição da Justiça.