Jovem foi pego com crack e cocaína no Fortaleza

A equipe da Polícia Militar do cabo Amauri e soldado Prado deteve um adolescente com drogas na segunda-feira, dia 24, no Jardim Fortaleza. Durante atendimento de ocorrência de furto, ao passarem pela área, que é um ponto de tráfico de drogas e produtos ilícitos, os policiais viram três rapazes em atitude suspeita.

Ao notarem os PMs, eles se esconderam atrás de uma árvore e dois deles correram adentrando em uma mata. O terceiro adolescente, já conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento com tráfico de drogas, permaneceu no local e foi rapidamente abordado.

Na busca pessoal, foi encontrado em uma pochete oito pedras de crack e sete pinos de cocaína, todos embalados individualmente, e R$ 260,00 em notas diversas. Questionado sobre a droga e o dinheiro, ele informou apenas que era de sua propriedade

Era de conhecimento que o adolescente saiu da Fundação Casa há aproximadamente três meses pelos crimes de ato infracional de tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação.

Ele recebeu voz de apreensão pelo crime de ato infracional de tráfico de drogas, sendo apresentado no Plantão Policial de São João Boa Vista junto com sua mãe.

No Plantão, o delegado ratificou o tráfico de drogas do adolescente, que não foi apreendido, sendo liberado para sua responsável.