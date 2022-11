Vizinho agrediu idoso de 81 anos com enxada em São João

A Polícia Militar de São João da Boa Vista foi acionada na quarta-feira, dia 26, para atender uma ocorrência de um rapaz agredindo um idoso com uma enxada.

O cabo Parreira e o soldado Dos Santos foram ao local e o idoso de 81 anos estava sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele informou que seu vizinho havia o agredido com uma enxada no rosto

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a médica plantonista reportou que a vítima estava com um corte profundo na face, necessitando vários pontos, e com o maxilar quebrado e que iria encaminhá-lo até a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros para possível cirurgia.

Os PMs fizeram buscas para localizar o agressor, que inicialmente negou o fato. Porém, na Delegacia de Polícia Civil, ele confessou que havia atentado contra a vida do idoso, lhe dando uma enxadada no rosto pois não aceitou que jogassem entulho na porta de sua oficina. O agressor permaneceu preso à disposição da Justiça