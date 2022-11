Estelionatário foi pego pela Guarda Civil Municipal

A equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul recebeu denúncia de um comerciante no dia 27, por volta das 10h, informando que um homem estaria vendendo propaganda para lixeira em nome da prefeitura.

No local, o rapaz foi abordado pela GCM e, ao ser questionado, teve muitas respostas desencontradas. Percebendo o nervosismo do rapaz, a equipe o conduziu à Delegacia de Polícia Civil para colher mais informações.

Na Delegacia, a Polícia Civil e a GCM descobriram que o rapaz se tratava de um estelionatário que já havia cometido o golpe em uma empresa da cidade no valor aproximado de R$ 1.200. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e ele permaneceu preso.