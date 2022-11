Furtou estabelecimento comercial e foi preso

Um homem foi preso pela Polícia Militar na sexta-feira, dia 28, após furtar um estabelecimento no Jardim Dolores. A equipe no cabo Salomão e soldado Márcio foi acionada para comparecer ao local.

Segundo o solicitante, um rapaz com a camiseta do Palmeiras, bermuda de cor clara e boné de cor laranja entrou ao supermercado e furtou alguns objetos, deixando o local. A equipe fez contato com o representante do supermercado, que forneceu as imagens do furto.

O rapaz foi reconhecido e os policiais iniciaram as buscas. Ele foi localizado no bairro, com as vestes usadas no crime. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado, ele confessou o furto e informou que os objetos estavam escondidos em seu quarto, embaixo da cama.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de furto. Ele foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.