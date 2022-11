Grama comemora 151 anos com shows

São Sebastião da Grama celebrou 151 anos de fundação na última sexta-feira, dia 4. A programação festiva teve início na quinta-feira, dia 3, com show de Guilherme Roque, na Praça da Matriz. Na sexta-feira, se apresentariam o grupo Butekada e a dupla Geovani Silva e Rafael.

Neste sábado, dia 5, a música fica por conta de Jr. Brandi e no domingo, dia 6, fechando a programação, será o show de Alan Gabriel e Banda, a partir das 20h.

Ainda na sexta-feira, dia 4, e no sábado, dia 5, estavam previstas atrações para a garotada, como passeio de carreta da alegria e brinquedos na praça para as crianças se divertirem.