Jovem é atropelado e perde a vida no Jd. Novo São Paulo

A morte do jovem Marcos Vinícius Correa, 29 anos, ocorrida na madrugada do sábado, dia 29, comoveu a cidade. Ele acabou falecendo devido a um atropelamento que aconteceu no Jardim Novo São Paulo, às 1h15.

De acordo com informações recebidas pela Gazeta de Vargem Grande, ele e mais algumas pessoas estavam no loteamento do novo bairro, que fica aos fundos do Jardim Morumbi, quando o veículo dirigido por Leandro José, ao dobrar uma esquina, perdeu o controle e acabou por atingi-lo.

O jornal apurou que Marcos Vinícius estava sentado no meio fio da calçada do novo loteamento, quando teria sido atropelado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e atendeu o jovem, que não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

A família de Leandro José procurou a redação do jornal e disse que o condutor não negou de prestar socorro em momento algum ao jovem atropelado, ele e mais algumas pessoas que estavam presentes no local, e ficaram aguardando a chegada do Samu.

A família de Leandro disse que todos estavam muito abalados com o ocorrido, que Marcos Vinícius foi criado junto com Leandro José e que os familiares do jovem também estão desolados com a fatalidade.