Morador de Vargem não resistiu a acidente entre carro e carreta em Rio Pardo

Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e uma carreta foi registrado na noite desta quinta-feira, dia 3, na rodovia Rodovia Deputado Eduardo Vicente Nasser (SP-350), cerca de 500 metros da Ponte do Limoeiro, em São José do Rio Pardo, por volta das 22h. Márcio Donizeti Prates, de 44 anos, era morador de Vargem Grande do Sul e faleceu no local.

De acordo com as informações do Portal Rio Pardo, Márcio conduzia o veículo Hyundai i30, com placas de Vargem Grande do Sul, vindo a óbito no local, após colidir contra a traseira da carreta.

Márcio era solteiro e morava no Jardim Fortaleza. Seu sepultamento será neste sábado, dia 5, às 8h, no Cemitério da Saudade em Vargem Grande do Sul.

As equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atendimento das vítimas. O motorista da carreta não se feriu.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou o boletim de ocorrência. O Instituto de Criminalística de São João da Boa Vista foi acionado para fazer a perícia e as causas do acidente serão investigadas.

Márcio tinha 44 anos e morava no Jardim Fortaleza, em Vargem. Fotos: Reprodução Redes Sociais