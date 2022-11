No próximo sábado tem Festa do Chopp em prol do Hospital

A 31ª Festa do Chopp, em prol do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, será realizada no próximo sábado, dia 12 de novembro, no salão da Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

Segundo os organizadores, não haverá a venda de ingresso avulso para a festa. Os empresários e doadores que desejarem participar, podem fazer doação de valores, que ajudam a arrecadar os recursos para a entidade e que dão direito a ingressos.

Com a participação de R$ 1.400,00, o colaborador faz a doação de um barril de chopp para o evento, e a pessoa ou empresa que fizer a doação terá direito a 4 ingressos. A segunda opção é uma doação no valor de R$ 2.800,00 que representaria uma propaganda em 50 canecas que serão usadas no evento, onde podem imprimir a logomarca, e teria direito a 8 convites.

O evento terá a apresentação da dupla André e Thiago.

Déficit

A Festa do Chopp muito contribui para a saúde financeira do Hospital, que faz grande parte de seus atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo a população de Vargem. Em entrevista recente à Gazeta de Vargem Grande, o provedor doHospital de Caridade, Jair Gabricho, comentou que a entidade atende, em sua maioria, pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e que para custear esses atendimentos, o Governo Federal repassa um valor de apenas R$ 176 mil por mês.

No entanto, o Hospital tem uma despesa mensal de mais de R$ 1 milhão com esses tratamentos o que provoca um déficit muito grande nas contas. Essa diferença enorme vem sendo coberta com a prestação de serviço que o Hospital de Caridade faz com a prefeitura, por meio de convênios, como as cirurgias eletivas, além da vinda de verbas destinadas por deputados, atendimento particulares e planos de saúde.

Até o dia 30 de setembro, foram realizadas no Hospital de Caridade 2.812 Internações, 321 nascimentos, 21.540 atendimentos no pronto socorro, 33.753 procedimentos, 315 transfusões sanguíneas, 278 exames do pezinho, 12.867 exames laboratoriais, 6.577 raios-x. Foram servidas 52.918 refeições, lavadas e passadas 38.091 peças de roupa e consumidos 26.275 metros cúbicos de oxigênio.

Além disso, de 16 de setembro de 2021 até 25 de setembro desse ano, foram realizadas 1.124 cirurgias eletivas.