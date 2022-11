Polícia Militar foi acionada para conter manifestação pró-Bolsonaro na região

A Polícia Militar foi acionada para apoiar manifestação pública pró-Bolsonaro em rodovia estadual, na segunda-feira, dia 31.

Em Mococa, os policiais foram acionados na SP-340, no km 271, por volta das 2h30. No local, havia cerca de 100 manifestantes e aproximadamente 60 caminhões de carga não perecíveis.

Uma equipe do policiamento rodoviário estava pelo local no atendimento, onde fizeram o boletim de ocorrência. Segundo relatos informais, a manifestação ocorreria em um período de 72 horas. A equipe de radiopatrulha permaneceu no local.

Em Caconde, os policiais militares foram acionados por volta das 18h45 na SP-253, no km 1, para atender a manifestação que estava sem obstrução de via, porém com foco de incêndio em pneus.

De acordo com os policiais, a adesão ao movimento estava acontecendo de forma voluntária, sendo permitido o tráfego de veículos. Pelo local, havia cerca de 150 pessoas, aproximadamente 30 caminhões, 50 carros e cinco tratores.