Prefeitura terá horário diferenciado em jogos da Copa

A Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar, começa dia 20, domingo e segue até o dia 18 de dezembro. Com a expectativa dos torcedores da Seleção Nacional voltar com o sonhado hexacampeonato, a prefeitura determinou que as repartições públicas municipais funcionem em horários diferenciados, para que os servidores possam acompanhar os jogos do Brasil.

De cordo com o Decreto nº 5.699, de 31 de outubro de 2022, foi alterado o horário de funcionamento dos departamentos da Prefeitura Municipal e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) de Vargem Grande do Sul, nos dias dos jogos de futebol da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, durante a fase de grupos e jogos posteriores.

Nos jogos com início às 12h, o expediente será das 7h às 11h30, ininterruptamente. Nos jogos com início às 13h, o expediente será das 7h às 12h30, ininterruptamente. Nos jogos em que o horário de início ocorrer às 16h, o expediente será das 7h às 15h30, com 1 hora intrajornada para repouso/alimentação. Nos jogos em que os horários de início ocorrerem às 12h e às 13h horas, as atividades escolares, do período vespertino, serão suspensas e compensadas posteriormente, garantindo o total cumprimento do calendário do ano letivo.

Partidas

Na fase de grupos, o Brasil estreia no dia 24 de novembro, quinta-feira, contra a Sérvia, às 16h. No dia 28, segunda-feira, enfrenta a seleção da Suíça, às 13h. A final está prevista para o domingo, dia 18 de dezembro, às 12h.

Não Param

O Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio, a Divisão de Administração de Velórios e Cemitérios, a Guarda Civil Municipal e o Setor de Captação e Tratamento de Água não serão paralisados.