Sambaí e Vargeana vencem Amador de Futebol

O Campeonato Amador Municipal de Futebol 2022 teve início no dia 28, sexta-feira, com partidas disputadas no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. Na primeira rodada, os times Sambai.com e Associação Atlética Vargeana estrearam com vitória.

No jogo inicial, a equipe do Sambai.com, campeã da última edição do Campeonato Amador Municipal, fez uma boa estreia e venceu a equipe do Parceria F.C. pelo placar de 3 a 0.

Já no segundo jogo, entre a Vargeana e o Santana FC, a partida foi acirradíssima, com nove gols, que animaram o bom público presente. O jogo terminou com a vitória de 5 a 4 da Vargeana. “Houve uma presença de público muito boa acompanhando e vibrando muito com os gols de suas respectivas equipes”, disse o diretor de Esportes e Lazer, Luís Carlos Garcia.

Segunda rodada

A Gazeta de Vargem Grande trará os resultados dos jogos da segunda rodada, disputados na noite da sexta-feira, dia 4 de novembro, na sua próxima edição. Às 19h, o time Cohab enfrentaria o Unidos da Vila A e na sequência, às 20h45, se enfrentariam Palmeirinha e Ajax FC.

Em jogo de 9 gols, a Vargeana venceu o Santana por 5 a 4