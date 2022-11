Até outubro, Vargem registrou apenas 7 casos de dengue

De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Vargem Grande do Sul, em 2022, houve apenas sete casos de dengue, doença causada pelo mosquito Aedes aegypti, confirmados na cidade. No total, 14 pessoas foram notificadas, mas sete delas testaram negativo. No Brasil, casos têm aumentado consideravelmente.

Informações da Prefeitura Municipal dão conta de que em janeiro uma pessoa foi confirmada com a doença. Em fevereiro, nenhum caso foi registrado e, em março, houve um contaminado e outros dois notificados deram negativo. Em abril, um munícipe contraiu a doença e outra pessoa notificada foi descartada.

Os dados mostram que maio foi o mês que mais registrou pessoas notificadas com a doença, totalizando três confirmados e um negativado. Em junho, uma pessoa testou positivo e outras duas testaram negativo. Em julho, houve um notificado que foi negativado. Felizmente, conforme o informado, em agosto, setembro e outubro, nenhum caso foi notificado na cidade.

Levantamento

A prefeitura ressaltou que a Vigilância Epidemiológica, controle de vetores, cumpre um protocolo estabelecido de ações dentro de um planejamento. “Para o mês de outubro, além das visitas normais mensais aos imóveis do município, está sendo realizado um levantamento de índice larvário chamado ADL. O levantamento serve de parâmetro para realização de mutirão e outras ações necessárias para o combate ao mosquito”, explicou.

“Também está sendo realizado pelos agentes comunitários o levantamento de locais que podem ser de riscos para proliferação do mosquito Aedes aegypti, para verificar a necessidade de ações coletivas envolvendo vários setores da prefeitura”, completou.

Últimos anos

Felizmente, é possível notar uma queda do número total de casos confirmados com a dengue na cidade, uma vez que apenas sete pessoas foram registradas com a doença. Durante todo o ano de 2021, 60 pessoas foram diagnosticadas com dengue em Vargem Grande do Sul, sendo possível notar uma queda considerável nos números de casos positivos entre 2019 e 2020. No ano passado, o último caso foi registrado em junho.

Em 2020, por exemplo, a cidade chegou a 60 casos ainda em abril e, durante todo o ano, de acordo com a Saúde, 208 casos positivos foram registrados, sendo apenas oito casos confirmados de agosto a dezembro. Já em 2019, a cidade sofreu uma forte epidemia e registrou 436 casos de dengue, chegando à marca de 200 casos ainda em maio, onde o último caso confirmado foi no mês de julho.

Aumento em todo país

O número de casos de dengue no Brasil em 2022 subiu quase 185% entre janeiro e o início do mês de outubro, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados na semana passada pelo Ministério da Saúde, que também apontou uma alta de 86,9% nos infectados com chikungunya, doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Dados do Ministério da Saúde mostram que o país teve 1,3 milhão de prováveis casos de dengue entre janeiro e 8 de outubro deste ano, com a maior taxa de incidência na região Centro-Oeste, com 1.921 casos por 100 mil habitantes. O Brasil ainda registrou 909 óbitos pela doença, com o maior número deles em São Paulo (272), Goiás (129) e Paraná (102).

Segundo o InfoDengue, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a primavera, que teve início no dia 22 de setembro, é a época do ano em que ocorre o aumento da população do mosquito e a potencial transmissão das doenças. Por isso é necessário pensar como conter esse avanço, uma vez que as ações adotadas entre setembro e outubro terão impacto em março e abril, quando os casos costumam crescer em anos de epidemia de dengue.

E o mês de outubro que terminou esta semana trouxe um alerta especial porque começou chuvoso em boa parte do país. A condição climática favorece a reprodução do Aedes aegypti, que deixa seus ovos em pontos de água parada.