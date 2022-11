Mais de 200 mulheres foram atendidas na campanha do Outubro Rosa

Durante o mês de outubro, as equipes do Departamento de Saúde da Prefeitura de Vargem Grande do Sul realizaram atendimentos em adesão à Campanha Outubro Rosa nas Unidades Básicas de Saúde, em dias e horários alternativos para atender um maior número de mulheres, com mais acesso a exames. No total, foram atendidas 215 mulheres, com agendamento ou livre demanda.

Os atendimentos foram realizados pelas equipes de saúde e os procedimentos feitos pelas enfermeiras. Foram realizados exames clínicos das mamas, solicitações de mamografia (para mulheres de 50 a 69 anos que realizaram o exame há mais de um ano), coleta de preventivo (Papanicolau), testes rápidos de sífilis e HIV. Além disso, as mulheres receberam orientações sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama.

A prefeitura também realizou palestras em escolas da Rede Municipal e Estadual de Educação, visando o compartilhamento das informações sobre a prevenção do câncer de mama e outras doenças que afetam as mulheres, que são de suma importância para a saúde.

“Ressaltamos que os atendimentos continuam sendo realizados durante todo o ano pelos profissionais atuantes na Rede de Saúde Pública, a fim de garantir os direitos da população com ênfase à prevenção e ao tratamento dos agravos”, explicou a prefeitura.

Conforme o informado pela prefeitura, as equipes de saúde também deram um toque especial em cada unidade, com decorações na cor rosa simbolizando a campanha, com mensagens, brindes e mimos oferecidos às mulheres.

Diversos exames foram realizados e as mulheres foram conscientizadas. Fotos: Prefeitura Municipal de Vargem Grande