Prefeitura abre processo seletivo e anuncia concurso público

A prefeitura publicou edital de abertura de processo seletivo para professores da rede municipal de Educação no dia 26 último. Serão contratações em caráter temporário, de até 12 meses, para substituições a docentes afastados e/ou para assumirem classes ou aulas vagas, durante o ano letivo de 2023.

As inscrições serão realizadas até o dia 15 de novembro. Com taxa de R$ 50,00, elas devem ser efetuadas através do site portal.agenciatubazul.com.br.

O processo seletivo terá provas objetivas e de títulos para os cargos de Educador Infantil, Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental II (Educação Física), Professor de Ensino Fundamental II (Língua Estrangeira – Inglês) e Professor de Educação Especial.

A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório para avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato. De acordo com a prefeitura, a previsão é de que a prova ocorra no dia 4 de dezembro, a partir das 9h para o 1º período e a partir das 14h para o 2º período.

Para mais informações, os interessados deverão acessar o edital completo pelos sites portal.agenciatubazul.com.br e www.vgsul.sp.gov.br.

Concurso Público

Além do Processo Seletivo, a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul está contratando empresa especializada, através de licitação, para a realização de concurso público.

Conforme o informado, em até 90 dias será publicado edital com a abertura das inscrições para os cargos de Agente Comunitário de Saúde da ESF II, ESF III, ESF IX, ESF X, ESF XI, ESF XII, ESF XIII e ESF XIV, Agente de Combate a Endemias, Agente de Saneamento, Ajudante Geral, Analista de Tecnologia da Informação, Arquivista, Assistente Administrativo, Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), Contador, Educador Infantil, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta e Inspetor de Alunos.

Também serão abertos os cargos de Médico Angiologista/ Cirurgião Vascular, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico – ESF, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Neuropediatra, Médico Pediatra, Médico Urologista, Motorista, Operador de Máquinas, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física, Técnico em Farmácia e Técnico em Informática

Concurso SAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) também publicará em até 90 dias abertura de inscrições para concurso público para as funções de Assistente Administrativo, Eletricista, Encanador, Engenheiro Hidráulico, Operador de Máquinas e Pedreiro.

Conderg também abre processo seletivo

O Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (Conderg) – Hospital Regional de Divinolândia abriu um processo seletivo para diversas vagas em cidades da região. O edital foi publicado na sexta-feira, dia 28.

As inscrições para o Processo Seletivo 003/2022 seguem até o dia 13 de novembro, com taxas entre R$ 17,00 e R$ 25,00. Os interessados podem se inscrever pelo link www.omniconcursospublicos.com.br.

As vagas disponíveis são para as cidades de Aguaí, Divinolândia e Tambaú. Para Aguaí, há vagas de Auxiliar de Consultório Dentário, Cuidador em Saúde, Escriturário 1, Farmacêutico, Fonoaudióloga, Motorista e Técnico de Enfermagem.

Em Divinolândia, estão disponíveis as vagas de Condutor de Ambulância (Samu), Enfermeiro Intervencionista (Samu), Fonoaudióloga, Rádio Operador (Samu), Serviços Gerais de Limpeza (Samu) e Terapeuta Ocupacional. E para Tambaú, há a oportunidade de Auxiliar de Serviços.

A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 27 de novembro em locais que serão divulgados até três dias antes da data de realização da Prova Objetiva.

A previsão é que a prova prática para o cargo de condutor de ambulância seja aplicada nos dias 10 e 11 de dezembro. Para mais informações, basta acessar o edital disponível no link www.omniconcursospublicos.com.br.