Dia da Consciência Negra terá celebração na Represa

A importância do negro para a construção da sociedade brasileira e para Vargem Grande do Sul será celebrada no próximo dia 20 de novembro, com uma série de atividades na Represa Eduíno Sbardellini. Para marcar o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o Departamento de Cultura e Turismo da prefeitura de Vargem Grande do Sul irá oferecer uma programação com muitas ações.

As festividades acontecerão juntamente com a terceira edição da Feira Gastronômica, que contará com 24 espaços, incluindo comida baiana e o Espaço Beleza Negra, com técnica trancista e maquiagem para a pele negra, rodas de capoeiras e exposição das escolas da cidade com o tema “Cultura Negra”.

Atrações

O evento contará com a apresentação da escola Nair Bolonha às 11h. Na sequência, haverá a exibição do Grupo de Maracatu Vale do Sol, de São José do Rio Pardo, às 11h30. A programação conta também com Batalha de Rimas às 13h, seguida pela roda de samba do grupo Entre Amigos, às 13h30. As atrações musicais se encerrarão com a apresentação da Escola de Samba Vai-Vai, do grupo especial de São Paulo, com porta bandeira, mestre sala e passistas, a partir das 16h.

Dia da Consciência Negra

Instituído oficialmente pela Lei nº 12.519 de 10 de novembro de 2011, o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro em todo o país, faz menção a morte de Zumbi em 1695, o líder do Quilombo dos Palmares, situado na Região Nordeste do Brasil, entre Alagoas e Pernambuco. Zumbi se tornou símbolo da luta dos negros escravizados no Brasil por seus direitos.

O Dia da Consciência Negra é uma data muito significativa, pois trata questões importantes como o racismo e a desigualdade, já que relembra a luta dos africanos escravizados no passado e destaca a importância de tornar a sociedade brasileira mais justa.

A consciência negra desperta o sentimento dos negros em relação a sua história e cultura e faz uma reflexão sobre a importância da cultura negra na construção da identidade brasileira, com influência na música, dança, religião, gastronomia, entre outras áreas.

Em Vargem Grande do Sul, ao contrário de muitos municípios, a data não se trata de feriado municipal, mas é celebrada dentro do Calendário de Eventos municipais com a Semana da Consciência Negra, desde 2009, após um projeto de lei de iniciativa do vereador Wilsinho Fermoselli (DEM), aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, receber a sanção do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), em seu primeiro mandato.