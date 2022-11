Etec abre inscrições para Vestibulinho

A Escola Técnica Estadual (Etec), do Centro Paula Souza abriu as inscrições para o Vestibulinho do 1º Semestre de 2023.

Em Vargem, as vagas são para Ensino Médio – Linguagem e Suas tecnologias, com 40 vagas; Ensino Médio com habilitação Profissional de técnico em administração (M-tec) com 40 vagas; e Ensino Médio com habilitação Profissional de técnico em informática para internet (M-tec) com 40 vagas, todos no período da manhã.

Para o ensino técnico são 40 vagas para cada curso, sendo eles: Técnico em administração; Técnico em informática e Técnico em meio ambiente. Todos no período da noite.

As inscrições deverão ser feitas até as 15h do dia 18 de novembro, somente pelo site vestibulinhoetec.com.br. O exame presencial será no dia 18 de dezembro às 8h.