Manifestação reúne apoiadores de Jair Bolsonaro e representantes do Agro

Uma extensa carreata tomou as ruas de Vargem Grande do Sul no último sábado, dia 22. Convocada pelas empresas do agronegócio da cidade, como a Associação dos Bataticultores de Vargem Grande do Sul (ABVGS), Complexo Frigorífico dos Bataticultores e Cooperativa dos Bataticultores (Cooperbatata), a manifestação teve concentração na Fazenda Campo Vitória e contou com a participação de inúmeros caminhões, tratores, máquinas agrícolas, carros e motos.

Faixas de apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) e em defesa dos interesses do setor agrícola eram expostas nos veículos, assim como bandeiras do Brasil. Em entrevista à Gazeta, Pedro Marão Neto, presidente da ABVG, avaliou a carreata. “Foi uma manifestação com adesão muito acima do esperado. A quantidade de veículos não conseguiu ser calculada. Mas o ápice foi quando o primeiro dos veículos estava na praça da escola Benjamin Bastos e os últimos carros estavam na avenida do Jardim Paulista. Uma extensão de 4,1 km”, disse.

O dirigente também explicou o intuito da mobilização. “Mostrar a posição do agronegócio perante a polarização que o país vem sofrendo. Saberemos se o objetivo foi atingido no domingo, após as eleições”, afirmou. Além da ABVGS, Cooperbatata e Complexo Frigorífico, a manifestação também teve o envolvimento do comitê de campanha do Partido Liberal, que mobilizaram o acontecimento da passeata. “Várias empresas locais e regionais participaram do movimento”, ressaltou Pedro.

A Gazeta também questionou o que motivou a manifestação. “A ideia surgiu para mostrar que o agronegócio não concorda com o plano de governo que a esquerda quer implementar, novamente, em nosso país. Acreditamos que hoje a nossa única opção para prosperar e tornar o Brasil, que já é o berço da alimentação mundial, ainda mais competitivo, seja o atual governo permanecer no governo. Queremos que todos tenham a consciência do que cada projeto de governo pode proporcionar para o nosso país. Temos que pensar no que pode ser melhor para todos, e não pensar no benefício próprio. Esperamos que toda a população tenha consciência da importância do seu voto”, finalizou.