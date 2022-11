Ruas são recapeadas e moradores pedem prioridade para bairros onde vivem

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) tem postado nos últimos dias em suas redes sociais fotos de ruas que estão sendo recapeadas pela prefeitura. Assim, no dia 3, publicou fotos da rua Maranhão na Vila Polar recebendo o benefício que é realizado através de empresa contratada.

Muitos internautas comentaram, alguns elogiando e outros pedindo as benfeitorias em suas ruas, como a rua Ismael Martins, do Jardim Fortaleza, o final da rua 24 de Janeiro, que segundo a moradora tem buracos enormes que podem danificar os carros, a rua Rondônia dentre outras.

Também postou as melhorias feitas na rua Sete de Setembro e os pedidos dos moradores não pararam, como os do Jardim Canaã que pediram para asfaltar as entradas do bairro com urgência. Outra moradora solicitou o término do asfalto na rua José Carda no Jardim Santo Expedito e no Jardim Ferri, que fosse recapeada a rua Carino José Bernardes que “tá uma vergonha”.

Outra postagem do prefeito traz vários trechos de ruas da cidade, como o final da rua 1º de Maio, rua Paraná, dentre outras. Um morador, comentou então não entender porque Amarildo asfaltou um dos locais citado, dizendo que a rua além de estar boa, tratava-se de um beco onde não passa ninguém e nem movimento tem. Outro morador queixou-se de que o prefeito precisava asfaltar as poucas ruas de paralelepípedo, como a rua Bernardo Garcia, cuja metade já foi asfaltada e o restante ainda é de calçamento de pedra.

O prefeito ainda informou, ao ser questionado por uma moradora sobre como vai ficar as ruas da Vila Santana que estão sofrendo intervenções por causa da instalação dos canos de água, que quando a obra terminar e fizer todas as ligações de água nas residências, vão ser recapeadas todas as ruas da Vila Santana.

Também moradores procuraram o jornal para questionar a falta de recapeamento da Av. Hermeti Piochi de Oliveira, que passou por intervenções recentemente, com a construção de galeria de água e esgoto e recebeu apenas um tapa buraco. Avenida de grande movimento, os moradores e usuários da via estão esperançosos que agora o local seja recapeado, acabando com o sofrimento dos motoristas que transitam pelo local.