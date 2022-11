Sessão de Cinema Especial celebra Consciência Negra

No dia 16 de novembro, quarta-feira, às 19h30, na Casa da Cultura, à Rua Major Corrêa, nº 505, será realizada uma sessão de cinema com o filme ‘‘Pantera Negra’’.

A exibição faz parte da programação do Ponto Mis em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.

A entrada é gratuita e aberta ao público, serão disponibilizados 54 lugares e não precisa retirar os ingressos antecipadamente.

O filme

O filme é do ano de 2018, com direção de Ryan Coogler e o tempo de duração é de 2h15 min.

Sinopse: Em Pantera Negra, após a morte do rei T’Chaka (John Kani), o príncipe T’Challa (Chadwick Boseman) retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação. Nela são reunidas as cinco tribos que compõem o reino, sendo que uma delas, os Jabari, não apoia o atual governo. T’Challa logo recebe o apoio de Okoye (Danai Gurira), a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri (Letitia Wright), que coordena a área tecnológica do reino, e também de Nakia (Lupita Nyong’o), a grande paixão do atual Pantera Negra, que não quer se tornar rainha. Juntos, eles estão à procura de Ulysses Klaue (Andy Serkis), que roubou de Wakanda um punhado de vibranium, alguns anos atrás.