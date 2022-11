Cindy, uma linda cachorrinha da raça pinscher, é a estrela da coluna Momento Pet dessa semana. Há seis anos, ela é a companheira do jovem piloto vargengrandense Vítor Hugo Correa, que disputa o campeonato Superbike Brasil de Motovelocidade.

A cachorrinha foi um presente do avô Carlos para Vítor Hugo. “Eu a tenho desde pequena. Ela é muito grudada comigo”, comentou. “Eu não deixo sair para a rua, pra não se machucar. Dou os banhos com frequência e fico atento com a sua saúde”, disse Vítor Hugo à Gazeta.

