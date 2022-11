Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Alvarenga e Ranchinho

Murilo Alvarenga (Alvarenga)

Nascimento: 22/05/1912

Morte: 18/01/1978

Diésis dos Anjos Gaia

Nascimento: 23/05/1912

Morte: 06/07/1991

Atividades: Música caipira

Alvarenga e Ranchinho formaram uma dupla sertaneja em 1929. Começaram sua carreira no final da década de 20 com apresentações em circos, no interior de São Paulo.

Em 1934 foram contratados pelo maestro Breno Rossi para cantar na Rádio Record e dois anos depois mudaram-se para o Rio de Janeiro, onde gravaram o primeiro disco compacto em 1936 com a música “Itália e Abissínia”, uma sátira sobre o conflito entre esses países.

Trabalharam durante 10 anos no Cassino da Urca: onde aprimoraram o talento para a sátira política.

A dupla participou do primeiro filme falado feito em São Paulo “Fazendo Fita” em 1935, levada por Ariovaldo Pires, o “Capitão Furtado”. Fizeram participações em mais de 30 filmes.

Em 1939 fizeram uma turnê pelo Rio Grande do Sul. Neste mesmo ano, passaram a se apresentar na rádio Mayrink Veiga onde receberam o título de “Os Milionários do Riso”, graças as bem sucedidas enquetes cómicas.

A dupla original se desfez em 1965 quando Diésis dos Santos Gaia abandonou em definitivo a dupla, sendo substituído por Delamare de Abreu e depois por Homero de Souza Campos (Campos Gerais, 1930 — Guarulhos, 31 de julho de 1997).

Em 1973 a gravadora RCA lançou “Os Milionários do Riso”, um LP ao vivo.

Em 1935 ganharam com a música “Saia Feia” o concurso de carnaval promovido pela Prefeitura de São Paulo. São autores da canção “Êh São Paulo”.

Em 1938 com a marcha rancho “Seu condutor” ganharam em 1º lugar no concurso carnavalesco no Rio de Janeiro.

Fizeram sucesso também com as músicas “Romance das duas caveiras” e “Drama da Angélica”.

Onde estiveres, obrigado por contribuírem para a música brasileira!

Salve Avarenga e Ranchinho.

Fonte: Wikipédia.

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho