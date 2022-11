Apoio declarado

Quando o prefeito Amarildo declarou apoio ao candidato a governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno, houve algumas queixas. Bastou ele dizer que estaria na posse de Alckmin como vice-presidente, junto do candidato Lula, que o Chefe do Executivo foi duramente criticado por apoiadores de Bolsonaro. A um ponto de se cruzar a linha do razoável.

Vargem saiu ganhando

Os resultados do segundo turno das eleições, ocorrido no último domingo, dia 30, mostraram que a estratégia de Amarildo deu certo. E quem sai ganhando é a cidade, que terá interlocução no governo do Estado – ainda que com menos acesso que junto ao governo anterior de Rodrigo Garcia – e que manteve diálogo aberto com o governo do petista Lula, em especial por intermédio do vice-presidente eleito.

Paulo Teixeira

Nascido em Águas da Prata, o deputado federal Paulo Teixeira (PT) recebeu um total de 122.800 votos, sendo 790 somente em Vargem. Mas sua reeleição ficou por um tempo indefinida. Incialmente eleito, ele teve de aguardar a Justiça Eleitoral, pois o candidato Paulo Marçal (Pros) teve sua candidatura indeferida e ingressou com recurso. Caso fosse favorável, o eleito seria Marçal, no entanto, a decisão foi de indeferimento de sua candidatura, o que favoreceu Teixeira, que é parceiro de Vargem, para onde já destinou recursos.

Casas de Apoio

O presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB) entrou em contato com a Gazeta para alertar que o pedido para a prefeitura alugar uma casa de apoio aos pacientes de câncer nos municípios onde fazem os tratamentos, proposto recentemente por Guilherme Nicolau (PMDB) não é algo inédito. Segundo Paulinho, em 2014, o vereador Wilsinho Fermoselli já tinha solicitado este serviço e em 2022, Paulinho, Célio (PSB) e Serginho da Farmácia já tinham também feito essa proposta.