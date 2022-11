Atleta de Vargem conquista medalhas no Paulista de Powerlifting

O vargengrandense Lucas Brun Pereira, 22 anos, disputou no último final de semana o Campeonato Paulista 2022 Supino e Levantamento Terra, organizado pela Federação Paulista de Powerlifting, filiada à Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos, e conquistou o título de campeão paulista em sua categoria, além de uma medalha de bronze no Open.

A competição foi realizada nos dias 5 e 6 de novembro, sábado e domingo, no Box do Xerife, em São Paulo. Lucas competiu na modalidade levantamento terra, pela categoria Jr. 93 kg. Esse foi o segundo torneio que o atleta disputou em 2022. No campeonato anterior, ficou com a quarta colocação.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Lucas contou sobre sua trajetória no esporte. “Treino desde os 16 anos por questão de sempre ter sido muito magro. Porém, sempre fui apaixonado pelos esportes que envolviam força”, explicou. “Aos 21 anos, me formei em Educação Física, onde pude aprofundar meu conhecimento sobre esportes de força e enquanto estava na faculdade, iniciei alguns estudos e treinos voltados para o powerlifting”, contou.

E foi neste ano que o atleta decidiu partir para as disputas. “Iniciei meus treinos no powerlifting para competir no dia 25 de abril deste ano. Graças ao Rodrigo Fujimoto, que foi o responsável para que eu pudesse me ingressar nesse mundo dos torneios de força. Não precisei nem pensar duas vezes ao escolher o Rodrigo para me treinar. Seu conhecimento e dedicação me influenciaram muito e graças a isso, hoje sou grato pelo que conquistamos em tão pouco tempo”, agradeceu. Rodrigo Fujimoto é o responsável pela equipe Iron Dogs Powerlifting, da qual Lucas faz parte, junto a muitos outros atletas.

Lucas Brun conquistou uma medalha de ouro e uma de bronze no torneio. Foto: Arquivo Pessoal

Campeonato Paulista

Com apenas 22 anos, Lucas é considerado atleta da categoria Júnior e participou do campeonato paulista nessa classificação. Sua prova foi no domingo, dia 6, e o vargengrandense disputou apenas a modalidade terra. “Conquistei o ouro na categoria júnior, me consagrando assim campeão paulista de powerlifting”, comemorou. Ele também disputou o levantamento terra na categoria Open, pela qual ficou em terceiro lugar, conquistando a medalha de bronze. Nessa categoria, seu treinador Rodrigo conquistou a medalha de prata, assim, Lucas e seu treinador subiram juntos ao pódio.