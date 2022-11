Comerciante sofre tentativa de assalto à mão armada

Um comerciante de Vargem Grande do Sul passou por um grande terror na manhã do último domingo, dia 6. Apesar dos momentos de tensão, ele foi liberado sem ter sido roubado.

Segundo informações obtidas pela Gazeta de Vargem Grande, o empresário de mais de 70 anos saiu de sua casa no Centro da cidade por volta das 7h e foi ao seu sítio, localizado no Perobá.

Já na zona rural, na estrada do Barro Preto, ele teve sua caminhonete interceptada e sob a ameaça de homens armados, foi jogado dentro da caçamba do veículo, após muita resistência, o que teria lhe causado ferimentos.

Um morador que passava pelo local viu a cena, o que pode ter levado os criminosos a desistirem de seguir com o roubo. A caminhonete foi abandonada em uma vicinal pela zona rural da cidade e a vítima conseguiu sair do veículo e chamar ajuda. A Polícia Civil foi procurada pela Gazeta e informou que o caso está sob investigação.