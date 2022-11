Equipe de Handebol masculino ficou em 4º lugar no Regional

No último domingo, dia 6, a equipe adulta de handebol de Vargem Grande do Sul esteve em Mococa, para a disputa de terceiro lugar da Série Prata, da Liga Derla Jandaia de Handebol.

O time fez bons jogos, mas a disputa foi acirrada. Na primeira partida da semifinal, a equipe de Vargem perdeu para São Tomás de Aquino. No segundo jogo, também teve uma boa atuação contra Guaxupé, mas acabou perdendo o jogo por 34 a 30, ficando em quarto lugar.

O técnico e atleta da equipe, Juliano Garcia, ressaltou que houve uma grande evolução do grupo durante a competição. “Estivemos em uma competição que envolve equipes que jogam outras ligas de altíssimo nível e até mesmo o Campeonato Paulista e Campeonato Mineiro, era previsível que não alcançaríamos a Série Ouro, mas fizemos uma boa participação na Série Prata disputando até o fim pelo pódio”, disse.

A equipe encerra o ano de 2022 e volta à preparação em fevereiro com a pré-temporada. A equipe sub-12 segue com os treinamentos até meados de dezembro