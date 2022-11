Mais de 250 kg de pescado foram apreendidos em Vargem e São João

A Polícia Militar Ambiental apreendeu 268 quilos de peixes e aplicou mais de R$ 7 mil em multas em duas ocorrências da Operação Piracema, no sábado, dia 5, em Vargem Grande do Sul e São João da Boa Vista. A pesca está proibida até fevereiro por conta da reprodução dos peixes.

De acordo com informações da Polícia Ambiental, durante as fiscalizações, foi encontrado em uma peixaria no Centro de Vargem 30 quilos de pescado entre espécies nativas e não nativas, sem declaração de estoque e comprovante da origem.

O responsável alegou que não sabia da necessidade da declaração e foi autuado, recebendo multas que somam R$ 2.820,00. O pescado foi depositado para o autuado até a data do atendimento ambiental em São João.

As mesmas infrações foram encontradas em uma peixaria no Centro de São João com 238,5 quilos de pescado. O comerciante foi questionado e disse que não tinha conhecimento da necessidade de efetuar a declaração e comprovação de origem junto ao órgão ambiental. Com isso, ele foi multado por duas infrações, somando R$ 6.770,00. O pescado foi apreendido e depositado para o autuado.

Piracema

A piracema, período de reprodução de peixes, começou no dia 1º de novembro e, com isso, fica proibida a pesca até o final de fevereiro. No Rio Mogi Guaçu, as espécies nativas do Rio Paraná estão protegidas.

A medida ocorre com o objetivo de impedir a pesca predatória e contribuir com a preservação das espécies.