Paulo Guerra ficou em primeiro lugar no Meeting Paralímpico

O atleta paralímpico vargengrandense Paulo Guerra participou da segunda etapa do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, que aconteceu no sábado, dia 5, em Florianópolis, em Santa Catarina. Ao todo, 178 atletas estavam inscritos em provas de pista e campo na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

O Clube Roda Solta e a Associação dos Deficientes Visuais de Itajaí e Região, do qual Paulo faz parte, disputou o torneio com 16 atletas, sendo a maior delegação na história do evento, composta por quatro deficientes visuais e 12 atletas deficientes físicos. A equipe contou ainda com um quadro de quatro staffs e dois treinadores.

No Meeting Paralímpico, Paulo foi campeão saltando 1,80. “Tentei saltar 1,87 para fazer a melhor marca da temporada e, infelizmente, não consegui, mas estou muito feliz com meu resultado”, contou o atleta à Gazeta de Vargem Grande.

Neste sábado, dia 12, o atleta está participando do Meeting Paralímpico do Rio Grande do Sul, que acontece em Porto Alegre, com o objetivo de melhorar os seus resultados. O próximo desafio será o ParaJasc, que acontece na primeira semana de dezembro em São José, em Santa Catarina.

O atleta conquistou a medalha de ouro no meeting. Foto: Arquivo Pessoal