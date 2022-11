Segundo Encontro do Juá já está sendo organizado

Marcado para acontecer no dia 7 de janeiro, um sábado, às 15h, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, o Segundo Encontro do Juá Futebol Clube e Amigos do Toninho está com os preparativos a todo vapor.

Em janeiro de 2021, cerca de 40 atletas e amigos prestaram uma bela homenagem a Antônio Domingos, conhecido como Toninho do Juá, no primeiro encontro. Na ocasião, foi realizada uma partida de futebol, onde os times foram compostos entre todos que já jogaram pelo Juá, time que Toninho fundou.

À Gazeta de Vargem Grande, Caio Vinícius Vargas Padovan, organizador do evento e atleta do Juá por mais de 20 anos, contou que a ideia da partida em homenagem a Toninho surgiu da ideia de fazer uma confraternização para homenagear o fundador do time. Neste próximo encontro, Caio espera conseguir reunir mais jogadores.