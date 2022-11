4ª Pizza Beneficente em prol da Casa Dom Bosco e do GAVI

Essa semana são os últimos dias para comprar as pizzas que o Rotary Club de Vargem Grande do Sul está vendendo em auxílio da Casa do Menor Dom Bosco e também do Grupo de Apoio à Vida (Gavi).

As pizzas pré-assadas nos sabores muçarela e calabresa estão sendo vendidas a R$ 30,00 cada uma, e poderão ser retiradas no próximo sábado, dia 19 de novembro, no Centro Pastoral São Benedito.

Informações pelo (19) 3641-1713, na Casa Dom Bosco e com os voluntários