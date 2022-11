Alunos de Vargem foram medalhistas na Olimpíada de Astronomia

Estudantes das escolas de Vargem Grande do Sul foram medalhistas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), que tem o objetivo de premiar os melhores estudantes e cativar o interesse pelo estudo da ciência astronômica entre os jovens.

Essa Olimpíada envolve Ciências, Física e Geografia e é constituída de apenas uma fase, sendo que a prova é aplicada em quatro níveis para alunos do 2º ano ao Ensino Médio. Este ano, a prova aconteceu em 20 de maio e os resultados começaram a ser divulgados na última semana.

Em Vargem Grande do Sul, dois alunos foram medalhistas na Olimpíada. Maria Clara de Carvalho Rodrigues, de 15 anos, é aluna do 9º ano no Colégio Novaera e ganhou medalha de prata na competição. Da Escola Estadual Gilberto Giraldi, Cauan Gabriel Freire Trevisan, de 15 anos, levou a medalha de bronze.

Maria Clara

Maria Clara, do Colégio Novaera é filha de Samara Rodrigues Alexandre Carvalho e Marcelo Donizetti Rodrigues. A estudante ganhou medalha de prata na Olimpíada, com nota 8,6.

À Gazeta de Vargem Grande, ela contou como foi a preparação para a OBA. “Eu me preparei para a prova vendo vários vídeos-aulas no Youtube sobre as matérias que cairiam na prova da OBA. Eu pesquisei sobre as matérias e estudei pela internet, e também tive ajuda da minha professora de física nos estudos”, disse.

Para a aluna, a prova estava levemente complicada. “Porém, como eu tinha me preparado bastante, consegui fazer a maioria das questões facilmente”, explicou. Todo o esforço, porém, foi recompensado. “Foi muito gratificante receber uma medalha, principalmente depois de ver que todo meu esforço valeu a pena”, finalizou.

Cauan

Aluno do 1º ano A da Escola Estadual Gilberto Giraldi, Cauan, de 15 anos, também foi medalhista na Olimpíada. Filho de Marcelo Aparecido Trevisan e Miriam Freire Frigo, já falecida, Cauan conquistou a medalha de bronze.

Ao jornal, Cauan explicou que procurou informações sobre o que iria cair na prova e estudou sobre aqueles assuntos. “Algumas questões estavam realmente bem difíceis, em outras eu tive mais facilidade para responder”, ponderou.

O estudante contou que ficou muito satisfeito com o seu resultado da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 2022. “Me sinto feliz por ter conseguido conquistar essa medalha de bronze, ficando em 3° lugar”, disse.

Essa foi a primeira vez que a escola participou da OBA, que reuniu quase dois milhões de inscritos. Em nota, a escola parabenizou Cauan e a professora Camila Virgílio, de Física, que foi responsável pela organização da competição. “Estamos orgulhosos de todos os estudantes que se empenharam nesta competição”, disse.

A OBA

A OBA tem por objetivos fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia e pela Astronáutica e ciências afins, promover a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa, mobilizando num mutirão nacional, além dos próprios alunos, seus professores, coordenadores pedagógicos, diretores, pais e escolas, planetários, observatórios municipais e particulares, espaços, centros e museus de ciência, associações e clubes de Astronomia, astrônomos profissionais e amadores, e instituições voltadas às atividades aeroespaciais.