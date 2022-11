Concurso Educador Nota 10 premia professores municipais

A final do concurso Educador Nota 10, realizado pelo Departamento de Educação aconteceu na terça, dia 8. A classificação final e premiação foram realizadas na Escola Henrique de Brito Novaes, na Vila Santana, com a participação de professores, coordenadores, vice-diretores, diretores e convidados.

A mesa de autoridades foi composta pela Comissão Julgadora do concurso: representantes dos Conselhos de Escola e Associação de Pais e Mestres das escolas e creches municipais, professoras Cláudia Gadiani, Rose Lodi e Carla Buzatto e a diretora de Cultura Márcia Ribeiro Iared. Também estava presente a diretora de Educação Renata Taú, a formadora pedagógica Maria Regina Passos, o assessor Lucas Buzato e o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB). Os 10 vídeos dos projetos semifinalistas foram apresentados ao público e foram premiados os quatro com maior nota de classificação.

Em primeiro lugar, ganhando como prêmio uma TV 43”, ficou o Projeto AEE Brigadeiro, da EMEB Darci Troncoso Peres de Carvalho, de Bárbara e Ana Cláudia. O Projeto Fazendinha Feliz, da Creche Virgínia Lopes Ruiz, de Daiane e Valéria, ficou em segundo lugar, levando celular como prêmio. Em terceiro lugar, ficou o Projeto o Vento, da Creche Geraldo Cara Rinaldi, de Fernanda e Géssica, que receberam de prêmio, um jantar no Restaurante Varanda.

Com o prêmio corte de cabelo na Regina Zan, o Projeto Sopa do Neném, experimentando novas sensações, da Creche Geraldo Cara Rinaldi, de Fabiana e Kátia, ficou em quarto lugar.

O concurso tem como objetivo valorizar o trabalho do professor e educador nas práticas pedagógicas de referência para o município, no processo de ensino e aprendizagem dos alunos.

De acordo com o informado pela Prefeitura Municipal, podiam participar todos os professores e educadores dos diferentes segmentos ou modalidades da Rede Municipal de Ensino. Conforme o explicado, são segmentos ou modalidades de ensino, sendo Professores e Educadores da Educação Infantil, Professores do Ensino Fundamental I, Professores de Educação Física e Língua Estrangeira – Inglês, e Professores de Educação Inclusiva e Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Os candidatos produziram um vídeo de cinco minutos, apresentando um trabalho realizado com os alunos em sala de aula. Os vídeos inscritos podem ser acessados pelo site da prefeitura.