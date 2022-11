Diretora de Educação fala da importância do Concurso

À Gazeta de Vargem Grande, a diretora do Departamento de Educação, Renata Taú, pontuou que o concurso Educador Nota 10 foi importante para valorizar o trabalho do educador e do professor nas práticas pedagógicas e no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. “Durante a formação de docentes, em reuniões pedagógicas, ocorreu um movimento entre os próprios docentes em compartilhar projetos e experiências desenvolvidos nas creches e escolas municipais”, disse.

Ela explicou que este movimento crescente e espontâneo entre educadores e professores levou os profissionais a um novo desafio: transformar essas ações em um concurso onde pudessem divulgar o trabalho e premiar o educador e professor, onde nasceu o concurso.

Renata comentou que a participação de todos os educadores e professores marcou a noite de terça-feira com alegria, emoção, gratidão e comprometimento com a Educação Municipal. “Um sentimento de que mesmo diante das dificuldades impactadas após uma pandemia, a educação na sala de aula e em todo seu entorno, renasce mais forte. Educadores e professores são essenciais no ensinar e a Educação é o caminho para um mundo melhor”, completou.

A diretora agradeceu aos patrocinadores que colaboraram na premiação, sendo a empresa Franpav, o empresário Alexandre Turqueti, o Supermercado Estrela, o Restaurante Varanda e o Salão Regina Zan. “Obrigado pela parceria”, disse.