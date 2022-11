Escola Alexandre Fleming exibe nova pintura na fachada

O prédio da Escola Estadual Alexandre Fleming – Ensino Integral, tem ganhado novas cores nas últimas semanas. Segundo o informado, os alunos estão colocando a mão na massa, no caso na tinta, para dar novas cores à unidade de ensino.

A iniciativa faz parte de uma das eletivas da escola, a de pintura orgânica, coordenada pelas professoras Juliana Teixeira, da área de ciências e biologia, e Ana Hilária, de artes, com o objetivo de pintar a fachada do Alexandre Fleming.

A eletiva engloba 25 alunos do Ensino Médio e o andamento das ações já pode ser visto por quem passa perto da escola.