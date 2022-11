Prefeitura fará programação especial para prevenção do câncer de próstata

A programação especial da Prefeitura Municipal sobre a Campanha Novembro Azul foi divulgada na última semana, as ações visam oferecer maior acesso aos exames durante o mês.

O Departamento de Saúde abrirá as Unidades Básicas de Saúde nos dois últimos sábados do mês para atender os homens e realizar exames. Durante os dias de campanha, as unidades de saúde de Vargem Grande do Sul realizarão testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatite B/C), aferição de pressão arterial, glicemia, peso, altura, realização ECG e consulta médica.

No próximo sábado, dia 19, haverá realização de exames das 8h às 16h, na ESF UBS Louro Corsi no Jardim Iracema, na ESF Dr. Arcelino Anadão no Jardim Paulista, na ESF Edward Gabriolli, na Vila Polar e na ESF Dr. Renato Jonas Milan, no Centro.

No dia 26, último sábado do mês, os exames serão realizados das 8h às 16h na ESF Benedito Martins, no Jardim Santa Marta, na ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores, na ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Jardim Santo Expedito e na ESF Dr. Nabil Zarif, na Vila Santa Terezinha.