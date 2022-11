6º Encontro Mariano será na próxima semana

O 6º Encontro Mariano do Terço dos Homens e Terço das Mulheres de Vargem Grande do Sul será na próxima semana, no domingo, dia 20. A organização convida todos os motociclistas da cidade para participarem da carreata com saída da paróquia Santo Antônio, indo até a paróquia São Joaquim.

Todos os anos, um redentorista do Santuário Nacional de Aparecida comparece ao Encontro Mariano para trazer a imagem de Nossa Senhora do Santuário. Este ano, essa missão será do padre Lucas Emanuel Almeida, CScR redentorista.

Às 7h, haverá a acolhida do público, confirmação do cadastro e café da manhã para os participantes. Em seguida, às 8h, acontecerá a carreata. Às 8h30, haverá a entrada da imagem na Nossa Senhora, seguida da missa na Igreja São Joaquim às 9h.

A programação segue às 10h30, quando acontecerá um intervalo. Às 10h45, haverá palestra com o padre Adriano, com o tema ‘O Rosário acompanhou-me nos momentos de alegria e nas provações. A ele confiei tantas preocupações; nele encontrei sempre conforto’, de São João Paulo II, seguindo o lema ‘Um cristão sem Rosário é um soldado sem armas’.

Ao meio-dia, os presentes participarão do almoço e sorteio de brindes. Às 13h30 haverá apresentação dos grupos e entrega das lembrancinhas aos coordenadores e às 13h45 o Santo Terço será recitado.

Em seguida, às 14h40, o 6º Encontro Mariano contará com a consagração de Nossa Senhora e, às 15h, haverá a benção final, os avisos e sorteio da imagem peregrina. A presença dos participantes deve ser confirmada até terça-feira, dia 15. Para mais informações, o telefone de contato é o (19) 98209-7990.

