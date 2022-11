D. Cabral tomou posse como 6º bispo diocesano

O Bispo Dom José Carlos Brandão Cabral tomou posse como o sexto bispo da Diocese de São João da Boa Vista. A celebração eucarística de posse canônica de Dom Cabral aconteceu na manhã do domingo, dia 6, no Centro de Integração Comunitária (CIC), na cidade episcopal de São João da Boa Vista.

Antes do início da celebração, ocorreram duas procissões pelos corredores internos do ginásio. A primeira com a imagem do padroeiro São João Batista, levada pelos padres Pedro Henrique Primo e Dênis Eduardo, seguidos pelos presbíteros e diáconos diocesanos, ao final desta procissão entrou o Imaculado Coração de Maria, conduzido pelos seminaristas Eduardo Martinatti Neto e Felipe Assunção Sette.

O segundo momento foi a entrada de Dom Cabral, acompanhado do administrador diocesano, Pe. João Cândido da Silva Neto e do Arcebispo Metropolitano de Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva.

A solenidade foi prestigiada por mais de três mil fiéis, mais de vinte bispos vindos de vários estados do país, um cardeal, três arcebispos, mais de 200 sacerdotes, religiosas, diáconos e seminaristas, bem como uma grande comitiva da Diocese de Almenara, onde D. Cabral exerceu seu ministério antes de ser nomeado. Também participaram da celebração, deputado, prefeitos de 18 cidades, dezenas de vereadores, secretários e chefes de gabinete das cidades pertencentes à Diocese. A prefeita de São João da Boa Vista, Teresinha Vick, em seu discurso, saudou o bispo D. Cabral e o acolheu em nome das autoridades presentes.

A celebração foi presidida por Dom Moacir Silva, que fez a leitura da bula de nomeação do novo bispo. Em seguida, fez a entrega do báculo pastoral que pertenceu ao Servo de Deus Dom Tomás Vaquero. Na sequência, padre Joãozinho, que estava como administrador da diocese, também saudou os presentes.

Na homilia, Dom Cabral destacou: “a primeira pergunta que me fazem é: ‘Você vai para uma diocese boa?’. Eu fico pensando, o que é uma diocese boa? Uma diocese que não contempla desafios? Uma diocese feita de anjos? Se essa diocese existir, deve ser no céu, se é que lá tem diocese. Diocese boa, madura, feita de homens e mulheres de fé, orantes. É aquela que enfrenta a realidade nua e crua, na qual ela está inserida, com todos os desafios, com todos os problemas, com todas as suas crises. Essa é uma diocese boa, sem romper a comunhão, sem ninguém colocar a culpa no outro, mas contemplar os problemas, orar os desafios, orar os próprios pecados, para que tenhamos saídas inspiradoras, honrosas. Essa é uma diocese boa, marcada por fé madura, lucidez, todo o clero e com o seu povo. Porque somos filhos e filhas de Deus”, afirmou.

O 6º bispo diocesano de São João da Boa Vista, concluiu: “confiemos no Senhor, porque ele é justo e bondoso, e entre treva e luz, ele nos conduz. Que com a Virgem Maria Rainha de Todos os Santos, e aqui venerada com o título de Coração de Maria, a qual nossa diocese foi consagrada, confiemos nossa missão e nossa peregrina, rumo à pátria celeste que começa no aqui e no agora”, finalizou.

Biografia

Dom José Carlos Brandão Cabral nasceu em 30 de maio de 1963 em Queiroz (SP), e está com 59 anos de idade. Iniciou sua formação religiosa em 1977, na fraternidade dos Frades Capuchinhos, em 1989 iniciou seus estudos na diocese de Limeira (SP), onde recebeu a ordenação presbiteral em 1993. Trabalhou em diversas paróquias desta diocese, e colaborou com a cúria diocesana nas funções de vigário episcopal e juiz do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Campinas. Foi pároco da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Americana (SP) e chanceler da cúria.

Foi nomeado bispo de Almenara pelo Papa Francisco. Recebeu a ordenação episcopal em 15 de setembro de 2013, no Santuário Santo Antônio de Pádua, em Americana. O sagrante principal foi Dom Vilson Dias de Oliveira, bispo de Limeira, e os co-sagrantes foram Dom Ercílio Turco, bispo de Osasco e Dom Hugo Maria Van Steekelenburg, bispo emérito de Almenara.

Tomou posse na Diocese de Almenara em 20 de outubro de 2013. Em 25 de março de 2020, foi nomeado administrador apostólico da Diocese de Araçuaí. No dia 3 de agosto de 2022 foi nomeado pelo Papa Francisco para assumir a Diocese de São João, após a saída de D. Antônio Emídio Vilar, que foi nomeado para São José do Rio Preto.

Cerca de 20 bispos estiveram presentes na cerimônia