Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Roque Caetano da Silva, conhecido como Dodão, aos 74 anos de idade, no dia 09 de novembro. Deixou a esposa Maria de Fátima de Salles; os filhos Daniela, Graziela, Daiana e Danilo; os genros Paulo, Anderson e Francisco; a nora Geise; os netos Jeferson, Paloma, Murilo, Eloíza, Ana Laura, Manuela e Emanuelle. Foi sepultado no dia 09 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Regiane de Fátima Germano, aos 41 anos de idade, no dia 08 de novembro. Deixou o marido João Teixeira Filho; a filha Micaeli; irmãos; cunhados; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 09 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Cláudio Roberto Bruno, aos 66 anos de idade, no dia 06 de novembro. Deixou a esposa Joana Sueli da Silva Bruno; os filhos Ana Cláudia, Leonardo, Tatiane; genro; nora; netos; e bisnetos. Foi sepultado no dia 06 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Anacleto de Carvalho, aos 90 anos de idade, no dia 10 de novembro. Deixou os filhos Cida, Salvador, Rovilson e Cássia; os genros José e Francisco; as noras Luzia e Sônia; netos; e bisnetos. Foi sepultada no dia 11 de novembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Claudemir Dias, conhecido como Nuia, aos 38 anos de idade, no dia 05 de novembro. Deixou a esposa Talita Rodrigues Oliveira Dias; os filhos Enzo, Emili, Yasmin, Kailaine e Kauane; a mãe Iraci Azarias; os irmãos Ordilei, Eduardo, Branco, Gilson, Cláudia, Sirlei e Maria Aparecida; cunhados; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado dia 06 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Isaura Galbiere Gomes, aos 83 anos de idade, no dia 04 de novembro. Viúva de Osvaldo Gomes; deixou os filhos José, Laércio e Marcos; as noras Neide, Odete e Graziela; os netos Carlos Henrique, Gislaine, Michele, Cibele. Maria Carolina e Ana Luiza; e os bisnetos Gabriel, Helena e José Osvaldo. Foi sepultada no dia 05 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cezarina Aparecida Correa Pedroza, mãe da prefeita Terezinha de São João da Boa Vista, aos 80 anos de idade, no dia 10 de novembro. Viúva de José Fernandes Pedrosa; deixou os filhos Terezinha, João e Cláudia; os genros Aquevirk e Calixto; as noras Ana e Isabel; os netos Fábio, Giovana, Josiane, Priscila, Aline, Aquevirk, Rodrigo, Richard, Tatiane, Letícia, Quésia, Queila e Juninho; e bisnetos. Foi sepultada no dia 11 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Roza Maria Marinoni Molina, esposa do Paulinho Molina, no dia 10 de novembro. Foi sepultada no dia 11 de novembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Lourdes de Marchi Martins, aos 91 anos de idade, no dia 07 de novembro. Deixou os filhos Paulo, Laércio e Marionice; netos; e bisnetos. Foi sepultada no dia 08 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Marcelo Palma de Souza, conhecido como Burdoque, aos 57 anos de idade, no dia 07 de novembro. Deixou a mãe Norma Conceição Palma de Souza; os filhos Fernando e Augusto; e os irmãos Milton e Mariane. Foi sepultado no dia 08 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em Divinolândia

Faleceu Moacir Machado Jorge, no dia 10 de novembro, em Ribeirão Preto. Foi sepultado no dia 11 de novembro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Falecimentos em Itobi

Faleceu João Gabriel Lúcio, aos 24 anos de idade, no dia 06 de novembro. Deixou o pai José Roberto Lúcio; os irmãos Lidiane, José Roberto Júnior, Fabiano, Marcos Leandro, Lígia, Daniela e Fábio. Foi sepultado no dia 07 de novembro, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu José Alderlan do Nascimento Camilo, aos 23 anos de idade, no dia 08 de novembro. Deixou o pai José Aldo, a mãe Ana Rosa; e as filhas Mariele e Ana Eloiza. Foi sepultado no dia 08 de novembro, no Cemitério Municipal de Itobi.