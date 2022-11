Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Chocolate (Dorival Silva)

Nascimento: 20/12/1923 – Rio de Janeiro/RJ

Morte: 27/06/1989 – Rio de Janeiro/RJ

Atividades: compositor, ator, humorista e comediante.

Dorival Silva, mais conhecido como “Chocolate”, foi compositor de melodias e atuou como comediante de rádio AM e da TV no Rio e em São Paulo, nas décadas de 1950 e 1960.

A música “Canção de Amor” que projetou Elizete Cardoso para todo o Brasil, manteve-se nas paradas de sucesso por quase um ano. É de autoria de Chocolate e Elano de Paula, no ano de 1950: Gravação em 27 de junho de 1950 com o saxofone de Moacir Silva.

Em 1953 fez sucesso com o samba “É tão gostoso seu moço”, parceria com Mário Lago, gravada por Nora Ney.

Já em 1954, Chocolate brilharia ao lado de Américo Seixas no samba canção “Vida de bailarina”, que Ângela Maria gravou em Copacabana.

Em 1957 compôs “Hino ao músico” em parceria com Nancy Wanderley. Essa música seria o prefixo do programa “Chico Anísio Show”, na época casado com Nancy.

Como comediante nas décadas de 1950 e 1960 atuou na rádio e na televisão, fazendo muito sucesso tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo.

Participou com destaque na TV: Praça da Alegria, com Manoel Nóbrega.

Chocolate, aonde estiveres, obrigada pelo seu legado.

Salve, Chocolate!!!

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho