Gente e Fatos

Fabrício

O comerciante Fabrício Mizurini aniversariou na terça-feira, dia 8, quando recebeu as felicitações da esposa Meire, dos filhos Júlia e Vinícius e da mãe Neuza. Foto: Arquivo Pessoal

Giovanna e Fabíolla

Giovanna Moschella completou 11 anos de idade no último dia 25, e nesta sexta-feira, dia 11, foi a vez de sua mãe, a empresária Fabíolla Moschella celebrar seu aniversário. Os parabéns ficaram por conta do Gustavo, do Lorenzzo, de toda a família e dos muitos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Juliana

Juliana Rodrigues da Silva brindou a passagem do seu aniversário na quarta-feira, dia 9 de novembro, quando recebeu as felicitações dos pais Luciana e Lourival, dos irmãos Gustavo e Leandro, do sobrinho Miguel e da tia Joana. Foto: Arquivo Pessoal

Carlos Henrique

Carlos Henrique Zocolan brinda a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 16, quando recebe os cumprimentos da esposa Jocasta, do filho Pedro Henrique, na foto, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Elisabete

Maria Elisabete Ferreira Presti celebra a passagem do seu aniversário na quarta-feira, dia 16, quando recebe os cumprimentos do marido Luís, dos filhos Tatiane e André, dos netos Rafael e Matheus e do genro Fernando. Foto: Arquivo Pessoal

Geovani

O músico Geovani Silva festeja seu aniversário na quarta-feira, dia 16, quando recebe os cumprimentos da esposa Taynara, do pessoal da banda Geovani Silva e Rafael, de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Luiza

A estudante de psicologia Maria Luiza Aliende Rodrigues estreia a nova idade na quinta-feira, dia 17, quando recebe os parabéns dos pais Letícia e Márcio, dos avós Sílvia, Nathalia e dr Lin, do namorado Alison, de toda a família e dos amigos. Na foto, a aniversariante com a prima Jade. Foto: Arquivo Pessoal

Zilda

A mototaxista Zilda Graziela Santa Maria comemora a chegada dos seus 47 anos nesta segunda-feira, dia 14, recebendo os parabéns dos pais Maurício e Ivanda, dos irmãos Talita, Mauricinho e Adilsom, das cunhadas e sobrinhos. Foto: Arquivo Pessoal

Antonella

Antonella Bianchetti Ramazotti soprou sua primeira velinha no último sábado, dia 5, quando foi o centro das atenções dos pais Francieli e Fábio e dos avós Dionísio, Nadir, Gerson e Cláudia. Fotos: Estúdio Visualize

Maria Clara

Maria Clara Carvalho completou um aninho no último dia 3, e para celebrar a data seus pais Jéssica e José Ricardo com ajuda do irmãozinho João Pedro prepararam uma festa na chácara Japonesa no sábado, dia 5. Maria Clara foi o centro das atenções dos avós Ana Lúcia, Carlos, Selma e Ricardo. Fotos: Estúdio Visualize

Juliana

A consultora de vendas Juliana Gonçalves Siqueira comemora seu aniversário na quarta-feira, dia 16, quando recebe os parabéns do marido Henrique, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Alberto

Alberto Magno Dantas, proprietário da Agrovar, celebra seu aniversário no feriado desta terça-feira, dia 15, quando recebe as felicitações da esposa Cristina, das filhas Marina e Mariana, dos netos Carmelo e Maria Antônia, do genro Mateus e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Guilherme

Na última terça-feira, dia 8, Guilherme Picolo Scacabarozi comemorou seu 15º aniversário e recebeu os parabéns dos pais Patrícia e Canarinho, da irmã Giovana, do pessoal da escola D. Pedro II, da Wizard e do Studio Core, de toda a família e da galera de amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Fátima

A farmacêutica e professora Maria de Fátima Paluan Ribeiro, da Pharmaflora, brinda a chegada da nova idade neste sábado, dia 12, recebendo os cumprimentos do marido Paulinho, dos filhos Rafael e Gabriel, da nora Amanda, do grupo de escoteiros Curumins da Mantiqueira, de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Rodrigo

O metalúrgico Rodrigo Gomes Santamaria brinda seu aniversário nesta segunda-feira, dia 14, recebendo os parabéns da esposa, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Júlio

Júlio Fuentes Parca celebrou seu aniversariou na quarta-feira, dia 9, quando recebeu os cumprimentos da esposa Juliana, da filha Helena e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Graziela

Graziela da Cunha, proprietária da Grazi Marmitas Fit, comemora seu aniversário nesta segunda-feira, dia 14, junto ao marido Alexandre. Foto: Arquivo Pessoal

Zilda

A operadora de caixa Zilda de Andrade da Silva brinda seu aniversário na quinta-feira, dia 17, quando recebe os cumprimentos do marido Jacques, dos filhos Milena e João Victor, do sobrinho Tiago e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Aurora

Na sexta-feira, dia 11, Aurora de Oliveira Gonçalves comemorou seu aniversário e recebeu os cumprimentos de Cecília, Tereza, Lurdes, Francisco, Márcio, Sandra e Jéssica. Foto: Arquivo Pessoal

Camila

Na sexta-feira, dia 11, Camila Hypolito Dei Agnoli festejou seu 11º aniversário e recebeu os parabéns dos pais Danila e Flávio e da irmã Giovana. Foto: Arquivo Pessoal

Caliane

Caliane Alves aniversaria neste dia 14, recebendo as felicitações da esposa Thays, dos pais Kiko e Cláudia, da irmã Caroline, do Gregory e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Isabel

Nesta segunda-feira, dia 14, Isabel Cristina Coracini Morandim brinda a passagem do seu aniversário ladeada pelo carinho do marido José Luiz, dos filhos Cristiane, Fernanda e Henrique, dos genros, nora e netos. Na foto, Isabel junto ao marido e aos netos Lucas, Rafael, Leonardo, Vitor e Davi. Foto: Arquivo Pessoal

Biscoito

Osmar Martins, o Biscoito locutor, troca de idade nesta segunda-feira, dia 14. Os cumprimentos ficam por conta da namorada Rogéria, dos filhos Lucas, Helena e Tainá e do afilhado Pedro Henrique. Foto: Arquivo Pessoal

José

Neste sábado, dia 9, José Oswaldo Inácio Peixoto festeja seu aniversário e recebe os parabéns dos pais Gisele e Oswaldo, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Gabriela

A auxiliar administrativa Maria Gabriela de Souza Chagas comemora seu aniversário neste sábado, dia 12, ladeada pelo carinho do marido Luís Fernando. Foto: Arquivo Pessoal

Esaias Marcelo

O montador de estrutura Esaias Marcelo Cândido da Silva troca de idade na terça-feira, dia 15, recebendo as felicitações da mãe Dulce e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Enzo Gabriel

Enzo Gabriel Ribeiro Godoy soprou sua 2ª velinha no último dia 2, em festinha organizada pelos pais com o tema Patrulha Canina. Enzo recebeu os mimos dos pais Gisele e Marcos, dos padrinhos, tios, tias e irmãos. Foto: Arquivo Pessoal

Encontro da Família Multini

No último sábado, dia 5 de novembro, a Família Multini se reuniu para mais um de seus divertidos encontros, que acontece a cada 3 anos. Uma tradição criada por Zélia Multini, a reunião tem o intuito de reunir seus queridos irmãos e sobrinhos, estreitando ainda mais os laços familiares.

Após o súbito falecimento de Zélia em um acidente de carro juntamente com sua irmã, Maria Helena em 2006, Carolina e Juliana, filhas de Zélia, decidiram continuar o legado de sua mãe e organizaram o encontro desse ano.

A celebração contou com o auxílio das primas Silvana Angeli, Luciana Angeli, Cristina Mazeto e Ana Cláudia Fialho, que organizaram uma linda festa tendo como tema a famosa novela Pantanal. A festa foi decorada com jangada e até mesmo com a onça Juma. Os convidados puderam degustar comidas típicas pantaneiras como arroz carreteiro, costela na brasa, sopa paraguaia e muitas outras delícias da região.

Todos se alegraram com a animação de uma roda de viola e a participação na dança de catira, forró caipira, competição de berranteiros e a divertida dança do coco.

A noite foi brindada com diversos drinks do serviço de barman, doces tradicionais, bolos e agitação do DJ Dago madrugada afora. Ao final da confraternização, os familiares já se mostravam ansiosos pelo próximo encontro. Fotos: Arquivo Pessoal