Anteprojeto do Plano Diretor faz três anos

Em novembro de 2019, foi entregue pelo então presidente da Comissão Gestora do Plano Diretor Participativo (PDP) de Vargem Grande do Sul, Tadeu Fernando Ligabue, o anteprojeto do PDT à Procuradoria Jurídica da prefeitura para a análise jurídica e posterior envio para análise e aprovação pela Câmara Municipal.

O atual presidente da Comissão Gestora é o diretor de Obras Ricardo Bisco e depois da revisão jurídica, que demorou mais de ano, agora o anteprojeto repousa em sua mesa para ser enviado aos vereadores municipais.

Passaram-se três anos e para relembrar a data, a Gazeta de Vargem Grande enviou várias perguntas ao presidente da Comissão Gestora para saber quando o anteprojeto será enviado aos vereadores e Bisco ficou de responder as questões na semana que vem.

Parque Linear Ecológico do Rio Verde

Esta semana o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) postou na sua página no Facebook que está estudando junto com o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos), como implantar o Parque Linear em Vargem.

Quando presidiu a Comissão Gestora do Plano Diretor, Tadeu deu início às discussões e estudos para a construção do Parque Linear Ecológico do Rio Verde, com o prefeito Amarildo participando das discussões e apoiando a iniciativa, sendo que sua criação consta do anteprojeto do Plano Diretor Participativo.

Estimulando os estudos e as discussões

Com a finalidade de ampliar as discussões e possibilidades sobre a criação do Parque Linear Ecológico do Rio Verde, mesmo com a pouca verba disponível na época, o prefeito Amarildo aprovou um concurso junto aos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifeob, sendo o melhor trabalho acadêmico sobre o Parque Linear, o intitulado “Uma Nova Vargem”, dos alunos Emanuel de Melo Pádua, Letícia Lunga David e Marco Antônio Ribeiro Mantovani.

Ampla discussão

Além de constar do Plano Diretor, a construção do Parque Linear Ecológico do Rio Verde merecia uma ampla discussão com a sociedade e um projeto técnico à altura do empreendimento que pode impactar o futuro de Vargem Grande do Sul no quesito desenvolvimento e qualidade de vida. Isso custa dinheiro e como o próprio prefeito disse em sua rede social, é obra para ser tocada por várias administrações, daí a necessidade de se ter um projeto arquitetônico a ser seguido.