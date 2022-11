Prefeitura inicia decoração de Natal

A prefeitura de Vargem Grande do Sul já deu início à instalação da decoração de Natal na cidade. A estrutura da árvore de Natal iluminada já foi montada, assim algumas peças que receberão os leds decorativos. Há ainda a montagem de uma casinha, que está sendo instalada em frente à Igreja Matriz de Sant’Ana.

A decoração de Natal ainda terá enfeites iluminados na Rua do Comércio e nas palmeiras da Praça Capitão João Pinto Fontão. A iniciativa é uma parceria entre o poder público municipal, com participação do Departamento de Cultura e Turismo e o pessoal da manutenção elétrica, com apoio da Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul.

Em 2022, além da decoração, está previsto a retomada da Parada de Natal, que foi suspensa nos últimos anos, devido à pandemia da Covid-19.