Tão importante quanto produzir, é que quem consuma tenha ganhos para comprar

Passados pouco mais de 10 dias das eleições que elegeram o presidente Lula do PT para a partir de janeiro governar o Brasil por quatro anos, tudo leva a crer que os ânimos mais exaltados dos apoiadores do presidente Bolsonaro (PL) estão se amainando e a ocupação das rodovias brasileiras em protesto pelos perdedores praticamente cessaram, com alguns grupos ainda se postando frente a meia dúzia de quarteis pedindo inutilmente que as Forças Armadas apliquem um golpe de estado no Brasil. Coisa que a cúpula militar já descartou em prol da democracia brasileira, uma vez atestada a confiança das urnas eletrônicas.

Aos poucos, a normalidade política vai ganhando corpo e a equipe de transição de governo começa a funcionar com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin à frente, para tomar pé do quanto anda a verdadeira situação da administração brasileira deixada por Bolsonaro e o que vai ser preciso fazer para o país progredir.

É importante para todos os brasileiros este retorno à normalidade, sem os sobressaltos que possíveis tentativas golpistas ficam pairando na cabeça de todo mundo. Bolsonaro, sua equipe, seus seguidores já tiveram quatro anos para mostrar a que vieram, fazer sua administração que foi colocada à prova para todos os brasileiros, que democraticamente preferiram entregar a direção do Brasil a Lula e seus novos administradores.

Se vai dar certo ou não, vamos saber daqui a quatro anos quando novamente todos os eleitores brasileiros forem chamados para novamente decidir quem vai dirigir o país, de acordo com as leis eleitorais brasileiras. Esse é o jogo democrático das principais nações do mundo civilizado.

Com tantos problemas a serem resolvidos, o Brasil precisa demais desta tranquilidade para que a nova administração possa fazer o melhor e avançar em questões tão importantes como o combate à fome, à miséria, como gerar mais empregos, combater a inflação, melhorar a qualidade da saúde, tornando o SUS mais eficiente, como tirar o atraso dos estudantes brasileiros na questão da educação e não menos importante, combater o desmatamento e o desequilíbrio ambiental da Amazônia e a violência que campeia nos grandes centros urbanos.

É o que todo brasileiro, independente das paixões políticas deve fazer, torcer para que o Brasil volte à normalidade e que a nova administração tenha êxito, pois estão todos neste imenso barco chamado Brasil e se remarem todos juntos, no mesmo sentido, há sério risco de todos naufragarem, principalmente os que não têm o seu colete salva-vidas, a imensa maioria dos brasileiros.

Nunca é demais lembrar que tão importante quanto o agronegócio produzir alimentos, é necessário que a classe trabalhadora tenha ganhos suficientes para poder comprar e pagar o produto que vai levar ao seu prato, caso contrário corre o risco de apodrecer no saco, se não tiver consumidores.