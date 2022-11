Grupo de pesquisa lança coleção de livros sobre educação científica neste dia 18

O grupo de pesquisa aCOMTECe, do Instituto Federal Câmpus São João da Boa Vista, lançará, nesta sexta-feira, dia 18 de novembro, a “Coleção Pocket Books aCOMTECe Níveis de Ensino: da Educação Infantil à Pós-Graduação”. A coletânea sobre educação científica busca mostrar que educar para a ciência desde a educação infantil é uma missão possível.

Por que o céu é azul? Por que ontem não é hoje? Por que o sabão faz espuma? Se você tem filhos, sobrinhos, alunos ou já conviveu com crianças por mais de duas horinhas, provavelmente, se deparou com essas questões. “Somos naturalmente curiosos e a curiosidade é uma das primeiras molas propulsoras na criação do pensamento científico”, explica a professora Rosana Ferrareto, líder do grupo de pesquisa aCOMTECe.

Segundo ela, o problema é que essa curiosidade vai sumindo com o passar do tempo, e o pensamento científico nem chega a se desenvolver. “A educação científica precisa ser incentivada e, tal qual uma pequena borboleta, ela deve passar por todas as fases de desenvolvimento e receber material suficiente que lhe dê suporte para crescer”, pontua Rosana.

O professor Alexandre Bueno Santa Maria conta que a coletânea nasceu da vontade do grupo de pesquisa de atingir públicos que não são necessariamente pesquisadores experientes, como alunos de graduação e pós-graduação, sem grande experiência em pesquisa científica, professores em formação ou que atuam na educação básica e pais de crianças e adolescentes. Os livros têm o objetivo de promover a compreensão da educação científica como processo que integra ciência, tecnologia, linguagens, cultura e trabalho, a partir de práticas de ensino-aprendizagem em todos os níveis de ensino.

A coleção é composta por cinco volumes, assinados por diferentes autores, que são, em sua maioria, servidores, estudantes e egressos do IFSP. Cada volume tem 3 capítulos voltados a uma etapa da educação: um livro foca o universo infantil, conversa com pais, educadores; outro, abarca a extensa faixa etária do fundamental e mescla linguagens; outro, fica com o ensino médio; uma obra dedica-se à graduação e, por último, um livro fala diretamente com pós-graduandos.

O grupo garante que a ideia é estimular a educação de professores, pais e estudantes, incluindo a ciência no cotidiano da sociedade. A ciência é divertida e precisa estar presente na escola, em casa, nas redes sociais. “A coleção vai acompanhar crianças, pais e, principalmente, professores nessa grande aventura de transformação”, finaliza Rosana Ferrareto.

Os livros podem ser adquiridos online, no site da Pontes Editores, e em diversas livrarias pelo Brasil.

Sobre o lançamento

Lançamento Coleção Pocket Books Educação é Metamorfose

18 de novembro de 2022 às 19h

Livraria Canto do Saber, Av. Dona Gertrudes, 184 Loja 4

São João da Boa Vista

Sobre o aCOMTECE

O aCOMTECe foi fundado em 2019 no IFSP de São João da Boa Vista a partir dos trabalhos do Laletec, projeto de extensão que atua na educação científica desde 2015. De acordo com a liderança do grupo, “aCOMTECe significa “acontecer”: COM = comunicação; tece = texto e TEC = tecnologia”. Hoje o aCOMTECe atua em quatro eixos: teoria linguística, educação, tecnologia e comunicação.



Para saber mais

Diretório do Grupo no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2031602251685513

E-mail: acomtece@ifsp.edu.br

Websites: https://acomtece.sbv.ifsp.edu.br; https://laletec.sbv.ifsp.edu.br;

Redes sociais: https://www.instagram.com/acomtece/; https://www.youtube.com/laletec;

https://www.facebook.com/laletecifsp