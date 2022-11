31ª Festa do Chopp em prol do Hospital foi bastante animada

O melhor do sertanejo e do pop com a dupla André e Thiago, além de muito chopp gelado, animou o público que participou no último sábado, dia 12, da 31ª Festa do Chopp. O evento tradicional visa arrecadação de recursos para o Hospital de Caridade, que atende em sua maioria, pacientes do SUS e luta para manter o equilíbrio financeiro por conta da defasagem dos repasses governamentais.

Após dois anos sem o evento, a diretoria do Hospital coordenada pelo provedor Jair Gabricho, conseguiu mobilizar várias empresas que contribuíram doando 2000 litros de Chopp Brahma, além de outros empresários e também pessoas físicas que ajudaram com a compra das canecas.

Um grupo de voluntariado, além de vários membros da direção do Hospital ajudou para que tudo corresse bem no transcorrer da festa realizada nos salões da SBB, que acolheu um público de centenas de pessoas que lotou os salões do clube e dançou os principais hits do momento tocados pela dupla e sua banda. Nesse espírito de solidariedade, muita gente apoiou o evento, que mais uma vez foi sucesso.

Fotos: Reportagem

Faustinho Gadiani, Alessandro Souza, José Carlos Buscariolli e

Maurício Vidal, o conhecido Casca

Daniel Cachola, Cassinho Dutra e Amarildo Elídio da Silva, o Marreta