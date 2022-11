Atleta da Bushido conquista medalha no Sul Brasileiro em Santa Catarina

Na sexta feira dia 11 de novembro, as atletas do Judô Bushido participaram do Meeting Interestadual Interclubes, o Sul Brasileiro, na cidade de Brusque, em Santa Catarina. As judocas Maria Eduarda Taú, Beatriz Pessoa Menossi e Geovana Cristina Urtado foram classificadas para a competição, após conquistarem os títulos de vice-campeãs no Paulista.

O sensei Daniel Garcia, coordenador do Projeto Social Bushido, acompanhou as competidoras para o evento. No torneio, a judoca Maria Eduarda Taú conquistou a medalha de bronze na categoria meio pesado do Sub 18, na divisão especial, disputando quatro lutas, saindo vencedora em três combates e perdendo apenas um. “Ótimo resultado em uma competição nacional de alto nível”, avaliou o sensei.

“Parabéns Maria Eduarda por mais esse resultado importante para o Projeto Bushido, parabéns a Beatriz e a Geovana pela participação. Só de se classificarem para o Sul Brasileiro já foi um grande feito. Representaram muito bem nosso projeto e nossa cidade em uma competição de alto nível, onde as atletas do aspirante, faixas verdes, que conquistaram medalhas na final do Paulista lutam com atletas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná com graduações das faixas roxa, marrom e preta da divisão especial”, observou Daniel.

Ele agradeceu ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e ao diretor de Esportes, Luís Carlos Garcia pela parceria com o Judô Bushido. “A toda a diretoria Bushido, aos pais pelo apoio de sempre, agradecimentos ao Marcos Morandim, Dr. Valdir Cheavegati da Diagcenter, ao Samuel Mello Alves e Marcos Aliende pela ajuda. Arigato Gozaimasu”, agradeceu.