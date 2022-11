Comemoração do Dia da Consciência Negra é neste domingo, dia 20

Neste domingo, dia 20, o Dia da Consciência Negra será celebrado com uma série de atividades na Represa Eduíno Sbardellini, onde a importância do negro para a construção da sociedade brasileira e para Vargem Grande do Sul será enaltecida. O evento e a programação foram preparados e oferecidos pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.

Junto com as festividades, acontecerá a terceira edição da Feira Gastronômica, com 24 espaços, incluindo comida baiana e o Espaço Beleza Negra, com técnica trancista e maquiagem para a pele negra, rodas de capoeiras e exposição das escolas da cidade com o tema “Cultura Negra”.

O evento contará com a apresentação da escola Nair Bolonha às 11h. Na sequência, haverá a exibição do Grupo de Maracatu Vale do Sol, de São José do Rio Pardo, às 11h30.

A programação conta também com Batalha de Rimas às 13h, seguida pela roda de samba do grupo Entre Amigos, às 13h30. As atrações musicais se encerrarão com a apresentação da Escola de Samba Vai-Vai, do grupo especial de São Paulo, com porta-bandeira, mestre sala e passistas, a partir das 16h.