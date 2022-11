Morador de sítio foi autuado após cortar vegetação

A Polícia Militar Ambiental embargou 1,4 ha de um sítio de Vargem Grande do Sul após verificar corte de vegetação nativa de bosqueamento no dia 10. A ocorrência aconteceu durante atendimento, visando coibir delitos de ordem ambiental e criminal.

A equipe do cabo César e do cabo Reis constatou o corte de vegetação nativa secundária em estágio inicial de regeneração através de bosqueamento fora de área de preservação permanente, em uma área correspondente a 1.4 ha.

Foi lavrado o auto de infração ambiental na modalidade de multa simples no valor de R$ 7.700,00 permanecendo a área embargada até a deliberação do atendimento ambiental, sem prejuízo da responsabilidade penal.